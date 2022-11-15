В шести областях работают силы ПВО – главы ОВА

В Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской, Житомирской и Тернопольской областях работают средства противовоздушной обороны.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram, Общественное

Прямая речь Чауса: "На Черниговщине работают силы ПВО.

Ни в коем случае не отправляйте фото-видео прилетов, работы сил ПВО, размещение и перемещение войск! Продолжается ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте".

Детали: Чаус опубликовал сообщение в 15.12. Приблизительно в то же время киевляне услышали взрывы: в столице работала ПВО, но были и попадания.

По словам Лунина, ПВО работает в Миргородской общине области, также противовоздушная оборона работает в Винницкой области.

Главы регионов призывают жителей находиться в укрытиях.

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Позже глава Житомирщины сообщил, что в области работает ПВО и напомнил жителям не публиковать фото- и видео с мест работы противовоздушной обороны и падения обломков.

Общественное отмечает, что в Житомире были слышны звуки взрывов – в части города исчезло электроснабжение и вода.

Живицкий в свою очередь заявил, что в Роменском районе ПВО сбила российскую ракету, а также, что есть риск повторных пусков.

В 16:39 глава Тернопольской ОВА Владимир Труш также сообщил, что в области работает ПВО.

"Ситуация крайне опасна. Находитесь в укрытиях! Не фотографируйте никаких объектов", – призвал Труш.

По всей территории Украины более 2 часов продолжается воздушная тревога.