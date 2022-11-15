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У Києві – знову екстрені відключення світла

Олена РощінаВівторок, 15 листопада 2022, 15:26

В Києві вдень 15 листопада знову почалися екстрені відключення електроенергії, яким передували ракетні удари росіян по столиці.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Шановні клієнти! В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють".

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Деталі: Зазначається, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Цьому передувало: 15 листопада сили ППО збили 4 ракети над Києвом, однак сталися влучання російських ракет у житлові будинки в центрі міста.

Цього дня понад 100 ракет випустила Росія по Україні, у 10 областях і в Києві зафіксовано ворожі "прильоти", багато де  вражено енергетичні об’єкти.

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Теми: Київелектроенергіяенергетикавійна
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