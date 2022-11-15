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В Киеве – снова экстренные отключения света

Елена РощинаВторник, 15 ноября 2022, 16:26

В Киеве днем 15 ноября снова начались экстренные отключения электроэнергии, которым предшествовали ракетные удары россиян по столице.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют".

Детали: Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Этому предшествовало: 15 ноября силы ПВО сбили 4 ракеты над Киевом, однако произошли попадания российских ракет в жилые дома в центре города.

В этот день более 100 ракет выпустила Россия по Украине, в 10 областях и в Киеве зафиксированы вражеские "прилеты", много где поражены энергетические объекты.

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Темы: Киевэлектроэнергияэнергетикавойна
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