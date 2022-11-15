В Киеве – снова экстренные отключения света
В Киеве днем 15 ноября снова начались экстренные отключения электроэнергии, которым предшествовали ракетные удары россиян по столице.
Источник: ДТЭК
Дословно: "Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют".
Детали: Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
Этому предшествовало: 15 ноября силы ПВО сбили 4 ракеты над Киевом, однако произошли попадания российских ракет в жилые дома в центре города.
В этот день более 100 ракет выпустила Россия по Украине, в 10 областях и в Киеве зафиксированы вражеские "прилеты", много где поражены энергетические объекты.