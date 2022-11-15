У 11 областях і Києві зафіксовано ворожі “прильоти”, вражено енергооб’єкти

Окрім Києва, ракетні удари 15 листопада завдано по Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Джерело: голови ОВА і мери міст у низці областей

Деталі: Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив про удар по об’єкту критичної інфраструктури міста Рівне. Деякі частини міста залишилися без електроенергії.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що "частина області та міста Рівне – без світла".

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про вибухи на Ковельщині.

"Маємо влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби. У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо", – додав Погуляйко.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив: "Маємо 2 прильоти по Хмельницькій ТГ. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання".

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У Вінницькій області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що по енергетичній структурі структурі міста завдано два ворожих удари, все місто залишилося без електропостачання. Житомирська ОВА повідомила, що через ворожі удари по Житомирщині та по всій країні найближчим часом в області може бути запроваджено аварійне відключення електроенергії.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про "приліт" у Кременчуцькому районі. Також уражено об’єкт інфраструктури.

У зв'язку з масованими ракетними ударами по всій Україні на Полтавщині впроваджено аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив: "Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає".

Міський голова Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Олександр Вілкул повідомив про декілька ракетних ударів, хоча сили ППО теж спрацювали.

Також пролунали вибухи у Львові та Харкові, там почалися проблеми з енергопостачанням.

Декілька будинків пошкоджено ударами у столиці. Крім того, щонайменше половина абонентів у Києві залишилися без електроенергії через ворожі атаки.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також повідомив про "прильоти" на Київщині і критичну ситуацію з електропостачанням. Російська ракета впала в одному з населених пунктів у Київській області, пошкодивши близько 10 будинків.

Сили ППО працювали у Києві, в Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській, Тернопільській та Івано-Франківській, Одеській областях.

Над Одеською областю сили ППО збили 8 "Шахедів" та 1 ракету "Калібр", повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, внаслідок масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України вводяться екстрені графіки відключень електроенергії і в Одесі та деяких районах області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.