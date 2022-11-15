"Боягузи": В ОП відреагували на новий масований ракетний обстріл

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав російське керівництво "боягузами" – таким чином войну вони не виграють, а лише збільшать розмір репарацій Україні.

Джерело: Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Боягузи, що тільки збільшують розмір компенсацій, які українцям платитимуть їх громадяни. Війну вони не виграють, все відновимо".

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Що цьому передувало: