Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Боягузи": В ОП відреагували на новий масований ракетний обстріл

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 листопада 2022, 15:57
Боягузи: В ОП відреагували на новий масований ракетний обстріл
Андрій Єрмак, пресслужба ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав російське керівництво "боягузами" – таким чином войну вони не виграють, а лише збільшать розмір репарацій Україні. 

Джерело: Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Боягузи, що тільки збільшують розмір компенсацій, які українцям платитимуть їх громадяни. Війну вони не виграють, все відновимо".

Реклама:

Що цьому передувало:

  • 15  листопада росіяни завдали нового масованого ракетного удару Україні. Окрім Києва, ракетні удари завдано по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавськійі Харківській областях.
  • 14 листопаа Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлений Україною за співавторства більше півсотні країн.

Теми: Офіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
Усі новини...
Реклама: