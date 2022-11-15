"Боягузи": В ОП відреагували на новий масований ракетний обстріл

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав російське керівництво "боягузами" – таким чином войну вони не виграють, а лише збільшать розмір репарацій Україні.

Джерело: Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Боягузи, що тільки збільшують розмір компенсацій, які українцям платитимуть їх громадяни. Війну вони не виграють, все відновимо".

Що цьому передувало:

15 листопада росіяни завдали нового масованого ракетного удару Україні. Окрім Києва, ракетні удари завдано по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавськійі Харківській областях.

14 листопаа Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлений Україною за співавторства більше півсотні країн.