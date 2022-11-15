"Трусы": В ОП отреагировали на новый массированный ракетный обстрел

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" - таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украине.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим".

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