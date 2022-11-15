"Трусы": В ОП отреагировали на новый массированный ракетный обстрел

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" - таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украине.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим".

Что этому предшествовало:

15 ноября россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Кроме Киева, ракетные удары нанесены по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

14 ноября Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины", подготовленную Украиной при соавторстве более полусотни стран.