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"Трусы": В ОП отреагировали на новый массированный ракетный обстрел

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 ноября 2022, 15:57
Трусы: В ОП отреагировали на новый массированный ракетный обстрел
Андрей Ермак, пресс-служба ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" - таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украине. 

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим".

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Что этому предшествовало:

  • 15 ноября россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Кроме Киева, ракетные удары нанесены по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
  • 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины", подготовленную Украиной при соавторстве более полусотни стран.

Темы: Офис президентавойна
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