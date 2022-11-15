"Трусы": В ОП отреагировали на новый массированный ракетный обстрел
Вторник, 15 ноября 2022, 16:57
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" - таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украине.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь: "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим".
Что этому предшествовало:
- 15 ноября россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Кроме Киева, ракетные удары нанесены по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
- 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины", подготовленную Украиной при соавторстве более полусотни стран.
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