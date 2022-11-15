Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Трусы": В ОП отреагировали на новый массированный ракетный обстрел

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 ноября 2022, 16:57
Андрей Ермак, пресс-служба ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" - таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украине. 

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим".

Что этому предшествовало:

  • 15 ноября россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Кроме Киева, ракетные удары нанесены по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
  • 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию "Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины", подготовленную Украиной при соавторстве более полусотни стран.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Офис президентавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу

Нижняя палата парламента Чехии признала российский режим террористическим

В Геническе пропала коллаборантка Губарева – росСМИ

Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

СБУ сообщила, кто мог запускать ракеты по Украине 15 ноября: устанавливает всех поименно

G20 в совместном заявлении "большинством" осудила войну РФ против Украины

Все новости...
Офис президента
Ситуация критическая, больше всего попаданий в центре и на севере – ОП
Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде – ОП
В ОП прогнозируют, что Россия "созреет" на переговоры после освобождения Донецка или Луганска
Последние новости
13:38
Пассажиропоток автобусных перевозок в Украине вырос в 6 раз – FlixBus
13:36
Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу
13:35
В Херсон отправили более 200 "Старлинков", будет еще 60 точек Wi-Fi в области
13:14
Нижняя палата парламента Чехии признала российский режим террористическим
13:13
Кремль похвалил США за ответ на падение ракеты в Польше
13:09
Приватбанк возобновил работу отделения в освобожденном Херсоне
12:57
фото"23 февраля. Классная работа": СБУ нашла оружие россиян в школах освобожденной Николаевщины
12:56
Шольц о ракете, убившей людей в Польше: этого бы не произошло, если бы не агрессивная война России
12:54
В Геническе пропала коллаборантка Губарева – росСМИ
12:51
В Харькове останавливали метро
Все новости...