На Миколаївщині не було жодного "прильоту" за добу вперше за 4 місяці – Кім
Вівторок, 15 листопада 2022, 18:46
У Миколаївській області вперше за трохи більше як 4 місяці доба пройшла без російських атак.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Пряма мова: "Ми маємо щоденний контроль за прильотами в області. Сьогодні 15 листопада вперше із 6 липня подали, що прильотів у всій області не було за добу. 18:00 – контрольний час".
Нагадаємо: 15 листопада Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні, переважно по енергетичній системі.
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