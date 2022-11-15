На Миколаївщині не було жодного "прильоту" за добу вперше за 4 місяці – Кім

У Миколаївській області вперше за трохи більше як 4 місяці доба пройшла без російських атак.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Ми маємо щоденний контроль за прильотами в області. Сьогодні 15 листопада вперше із 6 липня подали, що прильотів у всій області не було за добу. 18:00 – контрольний час".

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Нагадаємо: 15 листопада Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні, переважно по енергетичній системі.