Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Миколаївщині не було жодного "прильоту" за добу вперше за 4 місяці – Кім

Олена РощінаВівторок, 15 листопада 2022, 18:46

У Миколаївській області вперше за трохи більше як 4 місяці доба пройшла без російських атак.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Ми маємо щоденний контроль за прильотами в області. Сьогодні 15 листопада вперше із 6 липня подали, що прильотів у всій області не було за добу. 18:00 – контрольний час".

Нагадаємо: 15 листопада Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні, переважно по енергетичній системі. 

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Миколаївська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РосЗМІ повідомили, що зникла колаборантка Губарєва знайшлася в СІЗО

Росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок

Зеленський збирав ставку: обговорили захист критичної інфраструктури

Дуда: Інцидент із ракетою не є нападом на Польщу

Нижня палата парламенту Чехії визнала російський режим терористичним

У Генічеську зникла колаборантка Губарєва – росЗМІ

Усі новини...
Миколаївська область
СБУ закликала мешканців Херсонщини й Миколаївщини здавати колаборантів
В Україні – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети
Президент дав звання Героя розвіднику, який підняв прапор у Снігурівці
Останні новини
15:39
Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку і пояснив причини
15:25
Столтенберг: ППО НАТО не провалила роботу в Польщі, бо це була "не атака"
15:22
РосЗМІ повідомили, що зникла колаборантка Губарєва знайшлася в СІЗО
15:20
Суд арештував активи Гінера, Бабакова та Воєводіна в Україні
15:12
фото СБУ у Херсоні знайшла списки колаборантів, які співпрацювали з ворогом
15:11
Росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок
15:06
аудіо"Ну ніяк, мам. Дурять": ГУР оприлюднило розмову окупанта про зарплати військових РФ
15:02
фотоНебезпечний рейс: зоозахисники евакуювали з Харківщини бджіл, які пережили окупацію
15:00
Зеленський збирав ставку: обговорили захист критичної інфраструктури
14:59
Росія виділить Білорусі 100 мільярдів рублів кредиту на "імпортозаміщення"
Усі новини...