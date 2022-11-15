Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Николаевской области не было ни одного "прилета" за сутки впервые за 4 месяца – Ким

Елена РощинаВторник, 15 ноября 2022, 18:46

В Николаевской области впервые за чуть более 4 месяцев сутки прошли без российских атак.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "У нас есть ежедневный контроль о прилетах в области. Сегодня 15 ноября впервые с 6 июля подали, что прилетов во всей области не было за сутки. 18:00 контрольное время".

Напомним: 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по энергетической системе.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Николаевская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

РосСМИ сообщили, что пропавшая коллаборантка Губарева нашлась в СИЗО

Враг потратил до миллиарда долларов на атаку украинской инфраструктуры во вторник

Зеленский собирал ставку: обсудили защиту критической инфраструктуры

Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу

Нижняя палата парламента Чехии признала российский режим террористическим

В Геническе пропала коллаборантка Губарева – росСМИ

Все новости...
Николаевская область
СБУ призвала жителей Херсонщины и Николаевщины сдавать коллаборационистов
В Украине – тревога, главы ОВА сообщили, что Россия запускает ракеты
Президент дал звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снигиревке
Последние новости
15:25
Столтенберг: ПВО НАТО не провалило работу в Польше, потому что это была "не атака"
15:22
РосСМИ сообщили, что пропавшая коллаборантка Губарева нашлась в СИЗО
15:20
Суд арестовал активы Гинера, Бабакова и Воеводина в Украине
15:12
СБУ в Херсоне нашла списки коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом
15:11
Враг потратил до миллиарда долларов на атаку украинской инфраструктуры во вторник
15:06
аудио"Ну никак, мам. Дурят": ГУР обнародовало разговор оккупанта о зарплатах военных РФ
15:02
фотоОпасный рейс: зоозащитники эвакуировали из Харьковщины пчел, переживших оккупацию
15:00
Зеленский собирал ставку: обсудили защиту критической инфраструктуры
14:59
Россия выделит Беларуси 100 миллиардов рублей кредита на "импортозамещение"
14:52
Столтенберг: топ-приоритет НАТО сейчас - больше систем ПВО для Украины
Все новости...