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В Николаевской области не было ни одного "прилета" за сутки впервые за 4 месяца – Ким

Елена РощинаВторник, 15 ноября 2022, 17:46

В Николаевской области впервые за чуть более 4 месяцев сутки прошли без российских атак.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "У нас есть ежедневный контроль о прилетах в области. Сегодня 15 ноября впервые с 6 июля подали, что прилетов во всей области не было за сутки. 18:00 контрольное время".

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Напомним: 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по энергетической системе.

Темы: Николаевская областьвойна
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