В Николаевской области не было ни одного "прилета" за сутки впервые за 4 месяца – Ким
Вторник, 15 ноября 2022, 18:46
В Николаевской области впервые за чуть более 4 месяцев сутки прошли без российских атак.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Прямая речь: "У нас есть ежедневный контроль о прилетах в области. Сегодня 15 ноября впервые с 6 июля подали, что прилетов во всей области не было за сутки. 18:00 контрольное время".
Напомним: 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по энергетической системе.
ВИДЕО ДНЯ