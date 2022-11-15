В Николаевской области не было ни одного "прилета" за сутки впервые за 4 месяца – Ким

В Николаевской области впервые за чуть более 4 месяцев сутки прошли без российских атак.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "У нас есть ежедневный контроль о прилетах в области. Сегодня 15 ноября впервые с 6 июля подали, что прилетов во всей области не было за сутки. 18:00 контрольное время".

Реклама:

Напомним: 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по энергетической системе.