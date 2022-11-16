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На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 02:08
ілюстративне фото Getty Images

Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький на початку доби 16 листопада повідомив, що в області після прильотів понад "10 ворожих ракет" є постраждалий, і 700 тисяч абонентів були без світла.

Джерело: Козицький у Телеграм

Пряма мова: "Під час масованої атаки по Україні в нашу область прилетіли понад 10 ворожих ракет. Більшість з них збили наші сили ППО. ПвК "Захід", Герої. Дякуємо!

На жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури.

Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан – важкий".

Деталі: Козицький додав, що близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.

Проте станом на початок доби "уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Окрім Києва, ракетні удари 15 листопада завдано по Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

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Теми: Львівщинаобстрілвійна
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