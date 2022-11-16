На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА
Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький на початку доби 16 листопада повідомив, що в області після прильотів понад "10 ворожих ракет" є постраждалий, і 700 тисяч абонентів були без світла.
Джерело: Козицький у Телеграм
Пряма мова: "Під час масованої атаки по Україні в нашу область прилетіли понад 10 ворожих ракет. Більшість з них збили наші сили ППО. ПвК "Захід", Герої. Дякуємо!
На жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури.
Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан – важкий".
Деталі: Козицький додав, що близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.
Проте станом на початок доби "уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни".
Нагадаємо: Окрім Києва, ракетні удари 15 листопада завдано по Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.