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На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 01:08
На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА
ілюстративне фото Getty Images

Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький на початку доби 16 листопада повідомив, що в області після прильотів понад "10 ворожих ракет" є постраждалий, і 700 тисяч абонентів були без світла.

Джерело: Козицький у Телеграм

Пряма мова: "Під час масованої атаки по Україні в нашу область прилетіли понад 10 ворожих ракет. Більшість з них збили наші сили ППО. ПвК "Захід", Герої. Дякуємо!

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На жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури.

Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан – важкий".

Деталі: Козицький додав, що близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.

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Проте станом на початок доби "уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни".

Нагадаємо: Окрім Києва, ракетні удари 15 листопада завдано по Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Теми: Львівщинаобстрілвійна
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