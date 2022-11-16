На Львовщину прилетело 10 вражеских ракет, есть пострадавший – ОВА

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий в начале суток 16 ноября сообщил, что в области после прилетов более "10 вражеских ракет" есть пострадавший, и 700 тысяч абонентов были без света.

Источник: Козицкий в Телеграмм

Прямая речь: "Во время массированной атаки по Украине в нашу область прилетели более 10 вражеских ракет. Большинство из них сбили наши силы ПВО. ПвК "Запад", Герои. Спасибо!

К сожалению, имеем прилеты по трем объектам критической инфраструктуры.

Известно об 1 пострадавшем в нашей области. Состояние – тяжелое".

Детали: Козицкий добавил, что около 700 тысяч абонентов Львовщины из-за ударов по энергетической инфраструктуре были без света.

Однако по состоянию на начало суток "уже удалось оживить часть Львова, Золочев, Бибрку, Перемышляны".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Кроме Киева, ракетные удары 15 ноября нанесены по Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областям.