Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США и обратился к сторонникам

Среда, 16 ноября 2022, 03:14
Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США и обратился к сторонникам
Дональд Трамп, фото из архива Белого дома

Бывший президент Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году, подав во вторник вечером документы в Федеральную избирательную комиссию, а затем обратился к своим сторонникам в Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: CNBC, CNN со ссылкой на заявление Трампа

Детали: Подав документы, Трамп объявил себя кандидатом в президенты и создал новый предвыборный штаб.

Реклама:

Ожидается, что Трамп выступит с речью позже вечером в своем частном клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Как отмечает издание, начиная свою кампанию сейчас, всего через неделю после того, как республиканцы проиграли ключевую промежуточную гонку, Трамп отвергает советы нынешних и бывших советников, которые предостерегали его от объявления себя кандидатом в президенты так скоро после поражения его партии.

Подача Трампом документов в Федеральную избирательную комиссию создала партию "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 года" и официально запустила республиканские президентские праймериз 2024 года - соревнования, динамика которых резко изменилась за последнюю неделю.

ВИДЕО ДНЯ

До прошлого вторника Трамп был безоговорочным лидером своей партии, а опросы показывали, что поддержка бывшего президента среди избирателей республиканцев в среднем превышала его ближайшего соперника, губернатора-республиканца Флориды Рона Десантиса, более чем на 20 пунктов.

Но это было до того, как Десантис выиграл переизбрание с необычайным отрывом в 19 пунктов.

Издание отмечает, что, по данным опросов, Десантис лидирует над Трампом.

Обновлено в 05:25: Трамп выступил перед толпой сторонников в своем поместье в Мар-а-Лаго, где будет расположена штаб-квартира его предвыборной кампании.

Прямая речь: "Для того, чтобы сделать Америку снова великой и славной, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов".

"Это будет не моя кампания, это будет наша общая кампания".

Детали: Издание отмечает, что в окружении союзников, советников и влиятельных лиц 45-й президент пообещал провести кампанию, которая "объединит людей", утверждая, что Республиканская партия не может позволить себе выдвинуть "политика или обычного кандидата", если она хочет вернуть себе Белый дом через два года.

Что предшествовало: Некоторые давние союзники экс-президента США Дональда Трампа призвали его отложить заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года после того, как республиканцы не одержали убедительной победы на промежуточных выборах 8 ноября.

Хотя перед промежуточными выборами Трамп анонсировал, что 15 ноября сделает "очень большое заявление", ожидается, что бывший президент снова вступит в президентскую гонку 2024 года.

Читайте также: Главный конкурент Трампа: что известно о лидере симпатий республиканцев Роне Десантисе

Темы: ТрампвиборыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Трамп
Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
CNN: Трамп планирует явиться в тюрьму в связи с предъявленным ему обвинением
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: