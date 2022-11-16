Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США и обратился к сторонникам

Бывший президент Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году, подав во вторник вечером документы в Федеральную избирательную комиссию, а затем обратился к своим сторонникам в Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: CNBC, CNN со ссылкой на заявление Трампа

Детали: Подав документы, Трамп объявил себя кандидатом в президенты и создал новый предвыборный штаб.

Ожидается, что Трамп выступит с речью позже вечером в своем частном клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Как отмечает издание, начиная свою кампанию сейчас, всего через неделю после того, как республиканцы проиграли ключевую промежуточную гонку, Трамп отвергает советы нынешних и бывших советников, которые предостерегали его от объявления себя кандидатом в президенты так скоро после поражения его партии.

Подача Трампом документов в Федеральную избирательную комиссию создала партию "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 года" и официально запустила республиканские президентские праймериз 2024 года - соревнования, динамика которых резко изменилась за последнюю неделю.

До прошлого вторника Трамп был безоговорочным лидером своей партии, а опросы показывали, что поддержка бывшего президента среди избирателей республиканцев в среднем превышала его ближайшего соперника, губернатора-республиканца Флориды Рона Десантиса, более чем на 20 пунктов.

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Но это было до того, как Десантис выиграл переизбрание с необычайным отрывом в 19 пунктов.

Издание отмечает, что, по данным опросов, Десантис лидирует над Трампом.

Обновлено в 05:25: Трамп выступил перед толпой сторонников в своем поместье в Мар-а-Лаго, где будет расположена штаб-квартира его предвыборной кампании.

Прямая речь: "Для того, чтобы сделать Америку снова великой и славной, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов".

"Это будет не моя кампания, это будет наша общая кампания".

Детали: Издание отмечает, что в окружении союзников, советников и влиятельных лиц 45-й президент пообещал провести кампанию, которая "объединит людей", утверждая, что Республиканская партия не может позволить себе выдвинуть "политика или обычного кандидата", если она хочет вернуть себе Белый дом через два года.

Что предшествовало: Некоторые давние союзники экс-президента США Дональда Трампа призвали его отложить заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года после того, как республиканцы не одержали убедительной победы на промежуточных выборах 8 ноября.

Хотя перед промежуточными выборами Трамп анонсировал, что 15 ноября сделает "очень большое заявление", ожидается, что бывший президент снова вступит в президентскую гонку 2024 года.

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