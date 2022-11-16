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В Херсоне и области изменили комендантский час

"Украинская правда"Среда, 16 ноября 2022, 11:49
В Херсоне и области изменили комендантский час
Херсонский городской совет, иллюстрированное фото с сайта мэрии

 В Херсоне и на освобожденных районах области изменили продолжительность комендантского часа, теперь он будет начинаться на два часа позже.

Источник: Херсонский городской совет в Telegram, руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "На территории Херсонской городской территориальной общины будет действовать комендантский час – с 16 ноября до отдельного приказа будет действовать комендантский час с 19 вечера до 06:30 утра.

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Соответствующий приказ издан начальником Херсонской городской военной администрации Галиной Луговой".

Детали: Ранее в Херсоне комендантский час действовал с 17 вечера до 8 утра.

График комендантского часа изменили с целью проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории, в частности разминирования и принятия мер по безопасности гражданского населения.

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Об изменениях в графике комментаторского часа на освобожденных территориях Херсонщины впоследствии сообщил Ярослав Янушевич.

Прямая речь: "На деоккупированной Херсонщине смягчен комендантский час.

Отныне в городе Херсон, Херсонском и Бериславском районах области комендантский час длится с 19 вечера до 06:30 утра".

Что этому предшествовало: 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Темы: комендантский часХерсондеоккупация
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