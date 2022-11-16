Кількість жертв масованого обстрілу РФ 15 листопада зросла до двох

Внаслідок російського ракетного обстрілу 15 листопада у селі Плесецьке Київської області загинула літня жінка, таким чином кількість жертв вчорашнього масованого обстрілу зросла до двох.

Джерело: керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети".



Що цьому передувало:

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