Кількість жертв масованого обстрілу РФ 15 листопада зросла до двох
Середа, 16 листопада 2022, 11:21
Внаслідок російського ракетного обстрілу 15 листопада у селі Плесецьке Київської області загинула літня жінка, таким чином кількість жертв вчорашнього масованого обстрілу зросла до двох.
Джерело: керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram
Пряма мова: "Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети".
Що цьому передувало:
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- 15 листопада РФ завдала ракетні удари по Києву, Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
- У столиці внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району загинула жінка.