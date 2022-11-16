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Кількість жертв масованого обстрілу РФ 15 листопада зросла до двох

"Українська правда"Середа, 16 листопада 2022, 12:21
Загибла жінка, фото з Telegram Андрія Нєбитова

Внаслідок російського ракетного обстрілу 15 листопада у селі Плесецьке Київської області загинула літня жінка, таким чином кількість жертв вчорашнього масованого обстрілу зросла до двох. 

Джерело: керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети".

Що цьому передувало:

  • 15 листопада РФ завдала ракетні удари по Києву, Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • У столиці внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району загинула жінка.

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Теми: Київська областьобстрілполіція
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