Количество жертв массированного обстрела РФ 15 ноября возросло до двух

В результате российского ракетного обстрела 15 ноября в селе Плесецкое Киевской области погибла пожилая женщина, таким образом количество жертв вчерашнего массированного обстрела возросло до двух.

Источник: руководитель Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты".

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