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Количество жертв массированного обстрела РФ 15 ноября возросло до двух

"Украинская правда"Среда, 16 ноября 2022, 11:21
Количество жертв массированного обстрела РФ 15 ноября возросло до двух
Погибшая женщина, фото из Telegram Андрея Небытова

В результате российского ракетного обстрела 15 ноября в селе Плесецкое Киевской области погибла пожилая женщина, таким образом количество жертв вчерашнего массированного обстрела возросло до двух. 

Источник: руководитель Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты".

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Что этому предшествовало:

  • 15 ноября РФ нанесла ракетные удары по Киеву, Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
  • В столице в результате попадания в жилой дом Печерского района погибла женщина.

Темы: Киевская областьобстрелполиция
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