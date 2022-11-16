Количество жертв массированного обстрела РФ 15 ноября возросло до двух
Среда, 16 ноября 2022, 11:21
В результате российского ракетного обстрела 15 ноября в селе Плесецкое Киевской области погибла пожилая женщина, таким образом количество жертв вчерашнего массированного обстрела возросло до двух.
Источник: руководитель Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь: "Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты".
Реклама:
Что этому предшествовало:
- 15 ноября РФ нанесла ракетные удары по Киеву, Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
- В столице в результате попадания в жилой дом Печерского района погибла женщина.