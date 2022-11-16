Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество жертв массированного обстрела РФ 15 ноября возросло до двух

"Украинская правда"Среда, 16 ноября 2022, 12:21
Погибшая женщина, фото из Telegram Андрея Небытова

В результате российского ракетного обстрела 15 ноября в селе Плесецкое Киевской области погибла пожилая женщина, таким образом количество жертв вчерашнего массированного обстрела возросло до двух. 

Источник: руководитель Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты".

Что этому предшествовало:

  • 15 ноября РФ нанесла ракетные удары по Киеву, Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
  • В столице в результате попадания в жилой дом Печерского района погибла женщина.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьобстрелполиция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Над Киевом сбили две ракеты, над Киевским водохранилищем – два "Шахеда"

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС

ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

Все новости...
Киевская область
Ситуация критическая: Жителей Киевщины готовят к длительным отключениям электроэнергии
Ракетный удар по Киевской области: опубликовано видео попадания
В Киевской области возможны взрывы: будут работать саперы
Последние новости
10:42
В ВАКС подали очередной иск о конфискации активов Януковича
10:38
Россияне бомбят украинскую газодобычу и "Южмаш" – Шмыгаль
10:31
Шольц не впечатлен стремлением Трампа переизбраться на второй срок
10:27
В четверг в Украине кроме графиков отключений света применяют аварийные
10:13
Херсон: какие аптеки уже работают и где принимают врачи
10:09
На направлениях Сватово-Кременная и Белогоровка продолжаются ожесточенные бои – Гайдай
09:56
Обстрел Запорожской области: в Вольнянске – четверо погибших
09:47
Над Киевом сбили две ракеты, над Киевским водохранилищем – два "Шахеда"
09:32
Россия в войне уже потеряла более 83 тысяч вояк
09:32
Ракетным ударом по Днепру поражены два инфраструктурных объекта, есть пострадавшие
Все новости...