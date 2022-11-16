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"23 лютого. Класна робота": СБУ знайшла зброю росіян у школах звільненої Миколаївщини

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 12:57
Школа у звільненій Миколаївщині, фото СБУ

Служба безпеки України виявила у нещодавно звільнених районах Миколаївщини понад 100 мін, які російські окупанти сховали у школах.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: Російські окупанти облаштували схованки з вибухівкою були у соціальних об’єктах Миколаївщини, у тому числі в лікарнях та школах. Лише за два дні у Снігурівці виявили:

  • понад 200 танкових снарядів,
  • понад 100 мін,
  • 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,
  • 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,
  • 13 бойових гранат Ф-1,
  • 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,
  • понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

За інформацією СБУ, бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку. Вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.

СБУ проводить заходи для викриття і притягнення до відповідальності тих, хто причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

 
 
 
 

Що цьому передувало: 

  • 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів. 
  • У Снігурівці Миколаївської області, яка нещодавно була звільнена, російські окупанти влаштували катівні, де допитували місцевих жителів.

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Теми: Миколаївська областьдеокупаціязброявійна
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