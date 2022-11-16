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"23 февраля. Классная работа": СБУ нашла оружие россиян в школах освобожденной Николаевщины

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 12:57
Школа в освобожденной Николаевской области, фото СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в недавно освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые российские оккупанты спрятали в школах.

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: Российские оккупанты обустроили тайники со взрывчаткой были в социальных объектах, в том числе в больницах и школах. Только за два дня в Снигиревке обнаружили:

  • более 200 танковых снарядов,
  • более 100 мин,
  • 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
  • 15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,
  • 13 боевых гранат Ф-1,
  • 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
  • более 15 тысяч патронов различного калибра.

По информации СБУ, боевые схроны враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении. Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.

СБУ проводит мероприятия для разоблачения и привлечения к ответственности тех, кто причастен к скрытому обустройству вражеских арсеналов.

 
 
 
 

Что этому предшествовало: 

  • 11 ноября председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов. 
  • В Снигиревке Николаевской области, которая недавно была освобождена, российские оккупанты устроили пыточные, где допрашивали местных жителей.

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Темы: Николаевская областьдеоккупацияоружиевойна
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