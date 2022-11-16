"23 февраля. Классная работа": СБУ нашла оружие россиян в школах освобожденной Николаевщины

Служба безопасности Украины обнаружила в недавно освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые российские оккупанты спрятали в школах.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Российские оккупанты обустроили тайники со взрывчаткой были в социальных объектах, в том числе в больницах и школах. Только за два дня в Снигиревке обнаружили:

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более 200 танковых снарядов,

более 100 мин,

8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,

15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,

13 боевых гранат Ф-1,

4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,

более 15 тысяч патронов различного калибра.

По информации СБУ, боевые схроны враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении. Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.

СБУ проводит мероприятия для разоблачения и привлечения к ответственности тех, кто причастен к скрытому обустройству вражеских арсеналов.

Что этому предшествовало:

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