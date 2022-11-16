"23 февраля. Классная работа": СБУ нашла оружие россиян в школах освобожденной Николаевщины
Среда, 16 ноября 2022, 12:57
Служба безопасности Украины обнаружила в недавно освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, которые российские оккупанты спрятали в школах.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Российские оккупанты обустроили тайники со взрывчаткой были в социальных объектах, в том числе в больницах и школах. Только за два дня в Снигиревке обнаружили:
- более 200 танковых снарядов,
- более 100 мин,
- 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
- 15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,
- 13 боевых гранат Ф-1,
- 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
- более 15 тысяч патронов различного калибра.
По информации СБУ, боевые схроны враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении. Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ.
СБУ проводит мероприятия для разоблачения и привлечения к ответственности тех, кто причастен к скрытому обустройству вражеских арсеналов.
Что этому предшествовало:
- 11 ноября председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов.
- В Снигиревке Николаевской области, которая недавно была освобождена, российские оккупанты устроили пыточные, где допрашивали местных жителей.
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