До Херсона відправили понад 200 "Старлінків", буде ще 60 точок Wi-Fi в області

До звільненого від росіян Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink – протягом двох тижнів в області відкриють ще 60 публічних точок Wi-Fi.

Джерело: міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram

Пряма мова: "Відправляємо ще 210 "Старлінків" до Херсона.

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За два тижні організуємо ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області. Також частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам".

Деталі: Федоров додав, що завдяки першій партії терміналів за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців.

"Люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", – повідомив міністр.

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