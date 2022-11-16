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До Херсона відправили понад 200 "Старлінків", буде ще 60 точок Wi-Fi в області

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 12:35
До Херсона відправили понад 200 Старлінків, буде ще 60 точок Wi-Fi в області
ЗВІЛЬНЕНИЙ ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

До звільненого від росіян Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink – протягом двох тижнів в області відкриють ще 60 публічних точок Wi-Fi.

Джерело: міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram

Пряма мова: "Відправляємо ще 210 "Старлінків" до Херсона. 

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За два тижні організуємо ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області. Також частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам".

Деталі: Федоров додав, що завдяки першій партії терміналів за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців.

"Люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", – повідомив міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Раніше очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що в деокупованому Херсоні відновили мобільний зв’язок. Зокрема, базова станція Vodafone працює біля Святодухівського Собору –  радіусі 10 кілометрів працює мобільний зв’язок та інтернет. На площі Свободи функціонує станція "Київстар" – голосовий зв’язок є у радіусі 2 кілометрів.  
  • У Чорнобаївці Херсонської області також відновлено український мобільний зв'язок, а в центрі Херсона з вівторка запрацювала публічна точка Wi-Fi

Теми: Херсонінтернетдеокупаціямобільний зв'язок
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