До Херсона відправили понад 200 "Старлінків", буде ще 60 точок Wi-Fi в області
До звільненого від росіян Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink – протягом двох тижнів в області відкриють ще 60 публічних точок Wi-Fi.
Джерело: міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram
Пряма мова: "Відправляємо ще 210 "Старлінків" до Херсона.
За два тижні організуємо ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області. Також частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам".
Деталі: Федоров додав, що завдяки першій партії терміналів за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців.
"Люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", – повідомив міністр.
Що цьому передувало:
- Раніше очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що в деокупованому Херсоні відновили мобільний зв’язок. Зокрема, базова станція Vodafone працює біля Святодухівського Собору – радіусі 10 кілометрів працює мобільний зв’язок та інтернет. На площі Свободи функціонує станція "Київстар" – голосовий зв’язок є у радіусі 2 кілометрів.
- У Чорнобаївці Херсонської області також відновлено український мобільний зв'язок, а в центрі Херсона з вівторка запрацювала публічна точка Wi-Fi