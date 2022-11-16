Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсон отправили более 200 "Старлинков", будет еще 60 точек Wi-Fi в области

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 13:35
ОСВОБОЖДЕННЫЙ ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В освобожденный от россиян Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink – в течение двух недель в области откроют еще 60 публичных точек Wi-Fi.

Источник: министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram

Прямая речь: "Отправляем еще 210 "Старлинков" в Херсон. 

За две недели организуем еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области. Также часть терминалов передали пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам".

Детали: Федоров добавил, что благодаря первой партии терминалов за сутки запустили 5 публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев.

"Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", – сообщил министр.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что в деоккупированном Херсоне восстановили мобильную связь. В частности, базовая станция Vodafone работает возле Святодуховского Собора - в радиусе 10 километров работает мобильная связь и интернет. На площади Свободы функционирует станция "Киевстар" – голосовая связь есть в радиусе 2 километров.  
  • В Чернобаевке Херсонской области также восстановлена украинская мобильная связь, а в центре Херсона со вторника заработала публичная точка Wi-Fi.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Херсонинтернетдеоккупациямобильная связь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Польше сообщили первые подробности расследования падения ракеты

Над Киевом сбили две ракеты, над Киевским водохранилищем – два "Шахеда"

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС

Все новости...
Херсон
Приватбанк возобновил работу отделения в освобожденном Херсоне
В Херсоне и области изменили комендантский час
Операция России в Украине теперь носит оборонительный характер - западный чиновник
Последние новости
11:59
Оккупанты заявили, что сбили беспилотник в Крыму
11:48
фотоКарпаты, Киев, Львов: украинцы встречают первый снег
11:40
"Санкции против РФ действуют": в ОП рассказали, над чем работают сейчас
11:31
видео, фотоЗеленский показал момент падения российской ракеты в Днепре
11:26
фотоСБУ задержала в Винницкой области российского агента: наводил ракеты на энергообъекты
11:24
Россия в 5 раз увеличила количество "Калибров" в Черном море
11:14
Выписку о месте жительства теперь можно получить "в смартфоне"
11:08
обновлено от 8.45По всей Украине объявляли воздушную тревогу, был ракетный удар
11:03
Сторонник "денацификации": в Житомире педагогу-коллаборанту запретили преподавать на 10 лет
11:01
На Харьковщине тоже есть попадание в критическую инфраструктуру и пострадавшие
Все новости...