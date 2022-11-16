В Херсон отправили более 200 "Старлинков", будет еще 60 точек Wi-Fi в области

В освобожденный от россиян Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink – в течение двух недель в области откроют еще 60 публичных точек Wi-Fi.

Источник: министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram

Прямая речь: "Отправляем еще 210 "Старлинков" в Херсон.

Реклама:

За две недели организуем еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области. Также часть терминалов передали пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам".

Детали: Федоров добавил, что благодаря первой партии терминалов за сутки запустили 5 публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев.

"Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", – сообщил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: