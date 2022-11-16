В Херсон отправили более 200 "Старлинков", будет еще 60 точек Wi-Fi в области
Среда, 16 ноября 2022, 12:35
В освобожденный от россиян Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink – в течение двух недель в области откроют еще 60 публичных точек Wi-Fi.
Источник: министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram
Прямая речь: "Отправляем еще 210 "Старлинков" в Херсон.
Реклама:
За две недели организуем еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области. Также часть терминалов передали пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам".
Детали: Федоров добавил, что благодаря первой партии терминалов за сутки запустили 5 публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев.
"Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", – сообщил министр.
ВИДЕО ДНЯ
Что этому предшествовало:
- Ранее глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что в деоккупированном Херсоне восстановили мобильную связь. В частности, базовая станция Vodafone работает возле Святодуховского Собора - в радиусе 10 километров работает мобильная связь и интернет. На площади Свободы функционирует станция "Киевстар" – голосовая связь есть в радиусе 2 километров.
- В Чернобаевке Херсонской области также восстановлена украинская мобильная связь, а в центре Херсона со вторника заработала публичная точка Wi-Fi.