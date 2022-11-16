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В Херсон отправили более 200 "Старлинков", будет еще 60 точек Wi-Fi в области

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 12:35
В Херсон отправили более 200 Старлинков, будет еще 60 точек Wi-Fi в области
ОСВОБОЖДЕННЫЙ ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В освобожденный от россиян Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink – в течение двух недель в области откроют еще 60 публичных точек Wi-Fi.

Источник: министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram

Прямая речь: "Отправляем еще 210 "Старлинков" в Херсон. 

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За две недели организуем еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области. Также часть терминалов передали пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам".

Детали: Федоров добавил, что благодаря первой партии терминалов за сутки запустили 5 публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев.

"Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", – сообщил министр.

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Что этому предшествовало:

  • Ранее глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что в деоккупированном Херсоне восстановили мобильную связь. В частности, базовая станция Vodafone работает возле Святодуховского Собора - в радиусе 10 километров работает мобильная связь и интернет. На площади Свободы функционирует станция "Киевстар" – голосовая связь есть в радиусе 2 километров.  
  • В Чернобаевке Херсонской области также восстановлена украинская мобильная связь, а в центре Херсона со вторника заработала публичная точка Wi-Fi.

Темы: Херсонинтернетдеоккупациямобильная связь
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