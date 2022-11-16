Луганщина: окупанти викрали 40 селян
Середа, 16 листопада 2022, 14:04
Російські загарбники примусово вивезли у невідомому напрямку 40 мешканців селища Марківка, що на Луганщині.
Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля
Дослівно: "На сході росіяни вдаються до відвертого примусу. У смт Марківка окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили в автобус й примусово вивезли 40 місцевих мешканців в невідомому напрямку".
Що цьому передувало:
- У Пісках Луганської області росіяни викрали і вивезли в невідомому напрямку 30 людей.
- Російські окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до Сімферополя.
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