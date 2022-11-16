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Луганщина: окупанти викрали 40 селян

"Українська правда"Середа, 16 листопада 2022, 13:04
Луганщина: окупанти викрали 40 селян
Вивезення людей з окупованих територій, ілюстроване фото з сайту Укрінформ

Російські загарбники примусово вивезли у невідомому напрямку 40 мешканців селища Марківка, що на Луганщині.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля

Дослівно: "На сході росіяни вдаються до відвертого примусу. У смт Марківка окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили в автобус й примусово вивезли 40 місцевих мешканців в невідомому напрямку".

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Що цьому передувало:

  • У Пісках Луганської області росіяни викрали і вивезли в невідомому напрямку 30 людей.
  • Російські окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до Сімферополя.

Теми: окупаціяЛуганська областьвійна
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