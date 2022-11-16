Луганщина: оккупанты похитили 40 крестьян

Вывоз людей с оккупированных территорий, иллюстрированное фото с сайта Укринформ

Российские захватчики принудительно вывезли в неизвестном направлении 40 жителей поселка Марковка, что на Луганщине.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье

Дословно: "На востоке россияне прибегают к откровенному принуждению. В пгт Марковка оккупанты, проводя фильтрационные мероприятия, посадили в автобус и принудительно вывезли 40 местных жителей в неизвестном направлении".

Реклама:

Что этому предшествовало: