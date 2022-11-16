Луганщина: оккупанты похитили 40 крестьян
Среда, 16 ноября 2022, 13:04
Российские захватчики принудительно вывезли в неизвестном направлении 40 жителей поселка Марковка, что на Луганщине.
Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье
Дословно: "На востоке россияне прибегают к откровенному принуждению. В пгт Марковка оккупанты, проводя фильтрационные мероприятия, посадили в автобус и принудительно вывезли 40 местных жителей в неизвестном направлении".
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Что этому предшествовало:
- В Песках Луганской области россияне похитили и вывезли в неизвестном направлении 30 человек.
- Российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в Симферополь.