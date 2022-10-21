Росіяни вивезли 46 маленьких дітей із Херсона до Сімферополя – ОВА

Російські окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до окупованого Сімферополя.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пресслужба ОВА

Дослівно Янушевич: "Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією"".

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Деталі: Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Як повідомили в пресслужбі ОВА, серед 46 "евакуйованих" загарбниками вихованців 18 дітей позбавлених батьківського піклування, 9 – тимчасово влаштовані, 19 – без юридичного статусу (відібрані із сім’ї). Працівники закладу повідомляють, що дітей нібито мають повернути через два тижні.

Крім того, за кілька днів до незаконного викрадення дітей їх залучили до знімання пропагандистських відео про роздачу гуманітарної допомоги та святкування Дня осені у присутності представників окупаційної влади РФ.

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