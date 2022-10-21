Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вивезли 46 маленьких дітей із Херсона до Сімферополя – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 21:26
Росіяни вивезли 46 маленьких дітей із Херсона до Сімферополя – ОВА
ілюстративне фото pixabay

Російські окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до окупованого Сімферополя.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пресслужба ОВА

Дослівно Янушевич: "Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією"".

Реклама:

Деталі: Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Як повідомили в пресслужбі ОВА, серед 46 "евакуйованих" загарбниками вихованців 18 дітей позбавлених батьківського піклування, 9 – тимчасово влаштовані, 19 – без юридичного статусу (відібрані із сім’ї). Працівники закладу повідомляють, що дітей нібито мають повернути через два тижні.

Крім того, за кілька днів до незаконного викрадення дітей їх залучили до знімання пропагандистських відео про роздачу гуманітарної допомоги та святкування Дня осені у присутності представників окупаційної влади РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Евакуація". Депортація з Херсонщини

Передісторія: 

  • Раніше один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
  • Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії. Він також заявив, що окупаційне керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег.
  • Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
  • Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

Теми: Херсонська областьдітиСімферополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: