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Росіяни вивезли 46 маленьких дітей із Херсона до Сімферополя – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 21:26
ілюстративне фото pixabay

Російські окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до окупованого Сімферополя.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пресслужба ОВА

Дослівно Янушевич: "Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією"".

Деталі: Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Як повідомили в пресслужбі ОВА, серед 46 "евакуйованих" загарбниками вихованців 18 дітей позбавлених батьківського піклування, 9 – тимчасово влаштовані, 19 – без юридичного статусу (відібрані із сім’ї). Працівники закладу повідомляють, що дітей нібито мають повернути через два тижні.

Крім того, за кілька днів до незаконного викрадення дітей їх залучили до знімання пропагандистських відео про роздачу гуманітарної допомоги та святкування Дня осені у присутності представників окупаційної влади РФ.

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Передісторія: 

  • Раніше один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
  • Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії. Він також заявив, що окупаційне керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег.
  • Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
  • Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

Теми: Херсонська областьдітиСімферополь
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