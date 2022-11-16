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Жоден із підозрюваних у справі МН17 не з’явиться в суді - адвокат

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 17:04

Жоден із чотирьох підозрюваних у справі МН17, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук", не з’явиться завтра, 17 листопада, у суді на оголошення рішення.

Про це в коментарі "Укрінформу" в Гаазі сказав один з адвокатів родичів загиблих рейсу МН17 Петер Лангстраат, пише "Європейська правда".

"Жоден із підозрюваних не з’явиться перед судом через ризик бути негайно затриманим", - сказав він.

За його словами, абсолютно непередбачувано, яким буде рішення суду. Він також підкреслив, що особисто для нього цей процес є дуже особливим.

"Я займаюся цією справою вже більше восьми років і витратив на цю справу тисячі годин. Також, я бачив усі емоції та переживання моїх клієнтів не лише в суді", - сказав він.

Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

ВІДЕО ДНЯ

Рішення у справі MH17 буде оголошено 17 листопада о 13:30 за місцевим часом щодо всіх чотирьох обвинувачених - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.

Детальніше про вирок у справі дивіться у відеоблозі "Європейської правди".

Теми: судMH17
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