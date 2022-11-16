Ни один из подозреваемых по делу МН17 не появится в суде - адвокат

Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук", не появится завтра, 17 ноября, в суде на оглашение решения.

Об этом в комментарии "Укринформу" в Гааге сказал один из адвокатов родственников погибших рейса MH17 Петер Лангстраат, пишет "Европейская правда".

"Ни один из подозреваемых не предстанет перед судом из-за риска быть немедленно задержанным", - сказал он.

По его словам, совершенно непредсказуемо, каким будет решение суда. Он также подчеркнул, что лично для него этот процесс является очень особенным.

"Я занимаюсь этим делом уже более восьми лет и потратил на это дело тысячи часов. Также, я видел все эмоции и переживания моих клиентов не только в суде", - сказал он.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение лет.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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Решение по делу MH17 будет объявлено 17 ноября в 13:30 по местному времени в отношении всех четырех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

Подробнее о приговоре по делу смотрите в видеоблоге "Европейской правды".