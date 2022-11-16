Ни один из подозреваемых по делу МН17 не появится в суде - адвокат

Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук", не появится завтра, 17 ноября, в суде на оглашение решения.

Об этом в комментарии "Укринформу" в Гааге сказал один из адвокатов родственников погибших рейса MH17 Петер Лангстраат, пишет "Европейская правда".

"Ни один из подозреваемых не предстанет перед судом из-за риска быть немедленно задержанным", - сказал он.

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По его словам, совершенно непредсказуемо, каким будет решение суда. Он также подчеркнул, что лично для него этот процесс является очень особенным.

"Я занимаюсь этим делом уже более восьми лет и потратил на это дело тысячи часов. Также, я видел все эмоции и переживания моих клиентов не только в суде", - сказал он.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение лет.

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Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Решение по делу MH17 будет объявлено 17 ноября в 13:30 по местному времени в отношении всех четырех обвиняемых - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

Подробнее о приговоре по делу смотрите в видеоблоге "Европейской правды".