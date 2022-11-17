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Британська розвідка: Руйнування інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 08:22

Британська розвідка вважає, що для завдання масованих ракетних ударів по Україні Росії доводиться виснажувати свої запаси крилатих ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 17 жовтня. 

Британська розвідка вважає, що під час останнього масованого удару 15 листопада РФ випустила по Україні до 80 ракет, цілячи в основному по об’єктах електромережі по всій території України, і це, схоже, наймасштабніша атака за увесь час війни. Ракети запускали з установок наземного і морського базування та з літаків.

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Зазначають, що значну частину успішно збила ППО, але удари все одно створили значні проблеми для енергомережі, подекуди тепло- й водопостачання.

"Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви конвенційних крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії", - констатує британська розвідка. 

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомляли, що 15 листопада РФ випустила по Україні близько сотні ракет. Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з 90 російських ракет 70 збили.

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Теми: війнаРосіяенергетикарозвідка
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