Британська розвідка: Руйнування інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії

Британська розвідка вважає, що для завдання масованих ракетних ударів по Україні Росії доводиться виснажувати свої запаси крилатих ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 17 жовтня.

Британська розвідка вважає, що під час останнього масованого удару 15 листопада РФ випустила по Україні до 80 ракет, цілячи в основному по об’єктах електромережі по всій території України, і це, схоже, наймасштабніша атака за увесь час війни. Ракети запускали з установок наземного і морського базування та з літаків.

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Зазначають, що значну частину успішно збила ППО, але удари все одно створили значні проблеми для енергомережі, подекуди тепло- й водопостачання.

"Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви конвенційних крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії", - констатує британська розвідка.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомляли, що 15 листопада РФ випустила по Україні близько сотні ракет. Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з 90 російських ракет 70 збили.