Британская разведка: Разрушение инфраструктуры Украины стало ключевым элементом стратегии России
Британская разведка считает, что для нанесения массированных ракетных ударов по Украине России приходится истощать свои запасы крылатых ракет.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 17 октября.
Британская разведка считает, что во время последнего массированного удара 15 ноября РФ выпустила по Украине до 80 ракет, целясь в основном по объектам электросети по всей территории Украины, и это, похоже, самая масштабная атака за все время войны. Ракеты запускали с установок наземного и морского базирования и с самолетов.
Отмечается, что значительную часть успешно сбила ПВО, но удары все равно создали значительные проблемы для энергосети, иногда тепло- и водоснабжения.
"Продолжение ударов в таких масштабах сильно истощает российские резервы конвенционных крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании", - констатирует британская разведка.
Напомним, в Воздушных силах сообщали, что 15 ноября РФ выпустила по Украине около сотни ракет. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из 90 российских ракет 70 сбили.