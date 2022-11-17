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Британская разведка: Разрушение инфраструктуры Украины стало ключевым элементом стратегии России

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 09:22

Британская разведка считает, что для нанесения массированных ракетных ударов по Украине России приходится истощать свои запасы крылатых ракет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 17 октября. 

Британская разведка считает, что во время последнего массированного удара 15 ноября РФ выпустила по Украине до 80 ракет, целясь в основном по объектам электросети по всей территории Украины, и это, похоже, самая масштабная атака за все время войны. Ракеты запускали с установок наземного и морского базирования и с самолетов.

Отмечается, что значительную часть успешно сбила ПВО, но удары все равно создали значительные проблемы для энергосети, иногда тепло- и водоснабжения.

"Продолжение ударов в таких масштабах сильно истощает российские резервы конвенционных крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании", - констатирует британская разведка. 

Напомним, в Воздушных силах сообщали, что 15 ноября РФ выпустила по Украине около сотни ракет. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из 90 российских ракет 70 сбили.

Темы: войнаРосcияэнергетикаразведка
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