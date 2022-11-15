Масована атака Росії: ППО збила понад 70 ракет, але є влучання у 15 енергооб'єктів
Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з 90 російських ракет 70 були збиті, але через влучання понад 7 мільйонів людей зараз без світла.
Джерело: Тимошенко у Telegram, Повітряні сили
Пряма мова Тимошенка: "Ворог випустив по Україні понад 90 ракет.
Наші ППО збили 70!
Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури".
Деталі: Зокрема, в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.
За словами Тимошенка, через влучання є відключення світла у Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Зараз понад 7 мільйонів абонентів без світла.
За попередніми даними Повітряних сил, знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.
Передісторія:
- Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
- Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
- Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.