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Масована атака Росії: ППО збила понад 70 ракет, але є влучання у 15 енергооб'єктів

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 19:25
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з 90 російських ракет 70 були збиті, але через влучання понад 7 мільйонів людей зараз без світла.

Джерело: Тимошенко у Telegram, Повітряні сили

Пряма мова Тимошенка: "Ворог випустив по Україні понад 90 ракет.

Наші ППО збили 70!

Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури".

Деталі: Зокрема, в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.

За словами Тимошенка, через влучання є відключення світла у Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз понад 7 мільйонів абонентів без світла.

За попередніми даними Повітряних сил, знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.

Передісторія:

  • Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

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Теми: обстрілРосія
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