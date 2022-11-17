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Ракетным ударом по Днепру поражены два инфраструктурных объекта, есть пострадавшие

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 09:49

В городе Днепр в результате утреннего обстрела 17 ноября зафиксировано попадание в два инфраструктурных объекта, пострадали как минимум 14 человек.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Днепра Борис Филатов, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия".

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Обновлено в 11:13: Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что количество раненых в Днепре увеличилось до 14 - все в больницах города. Он уточнил, что среди раненых есть 15-летняя девочка.

Обновлено: Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что пострадали как минимум 8 человек, включая ребёнка 15 лет.

Ранее в 08:30 о взрыве в Днепре сообщили СМИ.

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Также в это утро российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области.

УП, обновлено от 09:32
Темы: Днепрэнергетикавойна
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