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Росіяни бомблять український газовидобуток і "Південмаш" – Шмигаль

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 10:38
Денис Шмигаль, скриншот

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія здійснює удари по газовидобувних об'єктах України і по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі.

Джерело: Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі 17 листопада

Пряма мова: "У перші дні нам пророкували поразку буквально за дні, за тижня – ми вистояли. Девять місяців боротьби – ми навчилися з цим жити. 

Зараз над Києвом пролітають ракети, зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш". Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів".

Деталі: Згодом голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що атаки зазнала газовидобувна інфраструктура АТ "Укргазвидобування" на сході України, у результаті ударів декілька об’єктів зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.

Довідка: Південний машинобудівний завод у Дніпрі – підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення.

Цьому передувало: Вранці 17 листопада у місті Дніпро було зафіксовано декілька ракетних влучань у два інфраструктурні об'єкти.

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Теми: Шмигаль Дніпровійнагаз
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