Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне бомбят украинскую газодобычу и "Южмаш" – Шмыгаль

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 10:38
Денис Шмыгаль, скриншот

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Россия наносит удары по газодобывающим объектам Украины и по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

Источник: Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме 17 ноября

Прямая речь: "В первые дни нам прочили поражение буквально за дни, за недели – мы выстояли. Девять месяцев борьбы мы научились с этим жить.

Сейчас над Киевом пролетают ракеты, сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш". Но, несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов".

Детали: Позже глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что атакам подверглась газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины, в результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.

Справка: Южный машиностроительный завод в Днепре – предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения.

Этому предшествовало: Утром 17 ноября в городе Днепр было зафиксировано несколько ракетных попаданий в два инфраструктурных объекта.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ШмыгальДнепрвойнагаз
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев сейчас без электричества

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

Все новости...
Шмыгаль
Украина расширяет акваторию морских портов на Дунае – Шмыгаль
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым
Шмыгаль: Россияне атаковали 18 объектов, большинство - энергетические
Последние новости
08:41
Поддержка Макрона после "проседания" в октябре снова выросла – соцопрос
08:26
Россияне снова обстреляли Никополь, прилетело и в солнечную подстанцию
08:03
США наложили санкции на десяток компаний, которые помогали Ирану обходить ограничения
07:59
На Ивано-Франковщине пройдут военные учения, жителей просят не пугаться взрывов - ОВА
07:30
Вагнеровцы начали вербовать на войну рабочих заводов - Генштаб
06:55
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 9 населенных пунктов - Генштаб
06:15
Оккупанты держат в Черном море подводный ракетоносец с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"
06:15
Дети, потерявшие родителей во время войны, могут получить денежную помощь
05:14
КНДР запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету
04:54
ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW
Все новости...