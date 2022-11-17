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Россияне бомбят украинскую газодобычу и "Южмаш" – Шмыгаль

Елена РощинаЧетверг, 17 ноября 2022, 09:38
Россияне бомбят украинскую газодобычу и Южмаш – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, скриншот

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Россия наносит удары по газодобывающим объектам Украины и по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

Источник: Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме 17 ноября

Прямая речь: "В первые дни нам прочили поражение буквально за дни, за недели – мы выстояли. Девять месяцев борьбы мы научились с этим жить.

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Сейчас над Киевом пролетают ракеты, сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш". Но, несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов".

Детали: Позже глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что атакам подверглась газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины, в результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.

Справка: Южный машиностроительный завод в Днепре – предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения.

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Этому предшествовало: Утром 17 ноября в городе Днепр было зафиксировано несколько ракетных попаданий в два инфраструктурных объекта.

Темы: ШмыгальДнепрвойнагаз
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