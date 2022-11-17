Россияне бомбят украинскую газодобычу и "Южмаш" – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Россия наносит удары по газодобывающим объектам Украины и по Южному машиностроительному заводу в Днепре.
Источник: Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме 17 ноября
Прямая речь: "В первые дни нам прочили поражение буквально за дни, за недели – мы выстояли. Девять месяцев борьбы мы научились с этим жить.
Сейчас над Киевом пролетают ракеты, сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш". Но, несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов".
Детали: Позже глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что атакам подверглась газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины, в результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.
Справка: Южный машиностроительный завод в Днепре – предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения.
Этому предшествовало: Утром 17 ноября в городе Днепр было зафиксировано несколько ракетных попаданий в два инфраструктурных объекта.