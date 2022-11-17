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Удар по інфраструктурі Харківщини: зросла кількість поранених

Олена Рощіна, Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 16:01
Наслідки обстрілу Харківщини 17 листопада, фото з Харківської облпрокуратури

В Ізюмському районі Харківської області російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури, постраждали щонайменше 8 людей, у тому числі поліцейські.

Джерело: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура в Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. 

На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи".

Оновлено о 16:00: Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ракетних ударів окупантів по Харківщині постраждали вісім осіб.

Близько 9 години ранку зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетний удар по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських.

Крім того, вночі та зранку військові ЗС РФ завдали ракетні удари по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у м. Куп‘янськ. 

 
 

Цьому передувало: Вранці 17 листопада російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Одеській області та у місті Дніпро.

Теми: Харківська областьвійна
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