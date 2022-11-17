Удар по інфраструктурі Харківщини: зросла кількість поранених
В Ізюмському районі Харківської області російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури, постраждали щонайменше 8 людей, у тому числі поліцейські.
Джерело: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура в Telegram
Пряма мова: "Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.
На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи".
Оновлено о 16:00: Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ракетних ударів окупантів по Харківщині постраждали вісім осіб.
Близько 9 години ранку зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетний удар по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських.
Крім того, вночі та зранку військові ЗС РФ завдали ракетні удари по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у м. Куп‘янськ.
Цьому передувало: Вранці 17 листопада російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Одеській області та у місті Дніпро.