Удар по инфраструктуре Харьковщины: возросло количество раненых

В Изюмском районе Харьковской области российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры, пострадали как минимум 8 человек, в том числе полицейские.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харковская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре.

К сожалению, пострадали 3 работника, мужчин госпитализировали в лечебное учреждение".

Обновлено в 16:00: Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате ракетных ударов оккупантов по Харьковщине пострадали восемь человек.

Около 9 часов утра зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе. Пострадали четверо работников предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четыре полицейских.

Кроме того, ночью и утром военные ВС РФ нанесли ракетные удары по Купянскому району. В результате обстрела полностью разрушено предприятие в г. Купянск.

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Этому предшествовало: Утром 17 ноября российские ракеты попали в объекты инфраструктуры в Одесской области и в городе Днепр.