Россия в 5 раз увеличила количество "Калибров" в Черном море

Запуск ракет "Калибр" по территории Украины. Скриншот из видео РИА Новости

Россия 17 ноября вывела в Черное море до 6 кораблей, среди которых 3 с "Калибрами" общим количеством до 20 ракет.

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Telegram

Дословно ВМС: "По состоянию на 17 ноября: в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля".

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Детали: Еще 76 "Калибров" несут 5 российских кораблей, находящихся в Средиземном море, и 24 ракеты – 3 российских корабля в Каспийском море.

Сообщается, что за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море – 34 судна, из них 8 судов двигались из пролива Босфор;

в Черное море – 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

ВМС ВСУ напомнили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), поскольку выключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в Азовском море.

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