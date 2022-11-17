Білоруси показали, як Україна від них відгородилася парканом
Прикордонний комітет РБ показав фото і відео залізобетонного загородження, яке Україна будує на кордоні із сателітом Росії – Білоруссю.
Джерело: Прикордонний комітет РБ у Telegram
Дослівно Прикордонний комітет РБ: "Загородження, встановлене на українській території, складається з бетонних плит. Паркан не є суцільним – у деяких місцях відсутні по 2-3 плити. Крім того, уздовж залізобетонного паркану українська сторона встановила спостережні пости.
Українські військові, які перебувають на оглядових вишках, навмисно створюють напружену обстановку, цілячись зі зброї в людей, які перебувають на білоруській території".
Деталі: Повідомляють, що залізобетонний паркан встановлений на відстані 10-15 метрів від держкордону Білорусі.
Його висота становить 3-4 метри, а над ним у два ряди встановлено колючий дріт типу "Єгоза".
Також біля паркана викопаний рів.
Передісторія:
- На північному кордоні України зводять стіну, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.
- Раніше білоруські прикордонники вже обурювалися тим, що "українські військові продовжують мінувати території, прилеглі до кордону з Білоруссю".