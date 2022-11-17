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Білоруси показали, як Україна від них відгородилася парканом

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 13:29
Тут і далі фото Прикордонкомітету РБ

Прикордонний комітет РБ показав фото і відео залізобетонного загородження, яке Україна будує на кордоні із сателітом Росії – Білоруссю.

Джерело: Прикордонний комітет РБ у Telegram

Дослівно Прикордонний комітет РБ: "Загородження, встановлене на українській території, складається з бетонних плит. Паркан не є суцільним – у деяких місцях відсутні по 2-3 плити. Крім того, уздовж залізобетонного паркану українська сторона встановила спостережні пости.

Українські військові, які перебувають на оглядових вишках, навмисно створюють напружену обстановку, цілячись зі зброї в людей, які перебувають на білоруській території". 

 

Деталі: Повідомляють, що залізобетонний паркан встановлений на відстані 10-15 метрів від держкордону Білорусі. 

 

Його висота становить 3-4 метри, а над ним у два ряди встановлено колючий дріт типу "Єгоза". 

 

Також біля паркана викопаний рів. 

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Теми: УкраїнаБілоруськордонвійна
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