Белорусы показали, как Украина от них отгородилась забором
Пограничный комитет РБ показал фото и видео железобетонного заграждения, которое Украина строит на границе с сателлитом России – Беларусью.
Источник: Погранкомитет РБ в Telegram
Дословно Погранкомитет РБ: "Заграждение, установленное на украинской территории, состоит из бетонных плит. Забор не является сплошным – в некоторых местах отсутствуют по 2-3 плиты. Кроме того, вдоль железобетонного забора украинская сторона установила наблюдательные посты.
Украинские военные, находящие на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку, целясь из оружия в людей, находящихся на белорусской территории".
Детали: Сообщается, что железобетонный забор установлен на расстоянии 10-15 метров от госграницы Беларуси.
Его высота составляет 3-4 метра, над ним в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза".
Также возле забора выкопан ров.
Предыстория:
- На северной границе Украины строят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями.
- Ранее беларусские пограничники уже возмущались тем, что "украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью".