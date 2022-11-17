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Белорусы показали, как Украина от них отгородилась забором

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 13:29
Здесь и далее фото Погранкомитета РБ

Пограничный комитет РБ показал фото и видео железобетонного заграждения, которое Украина строит на границе с сателлитом России – Беларусью.

Источник: Погранкомитет РБ в Telegram

Дословно Погранкомитет РБ: "Заграждение, установленное на украинской территории, состоит из бетонных плит. Забор не является сплошным – в некоторых местах отсутствуют по 2-3 плиты. Кроме того, вдоль железобетонного забора украинская сторона установила наблюдательные посты.

Украинские военные, находящие на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку, целясь из оружия в людей, находящихся на белорусской территории". 

 

Детали: Сообщается, что железобетонный забор установлен на расстоянии 10-15 метров от госграницы Беларуси. 

 

Его высота составляет 3-4 метра, над ним в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза". 

 

Также возле забора выкопан ров. 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • На северной границе Украины строят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями.
  • Ранее беларусские пограничники уже возмущались тем, что "украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью".

Темы: УкраинаБеларусьграницавойна
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