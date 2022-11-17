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У Кремлі кажуть, що не зрозуміли, що таке публічні переговори

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 14:31
Дмитро Пєсков. Фото ""РИА Новости"

У Кремлі не зрозуміли пропозицію президента України Володимира Зеленського про "публічні переговори", за словами прессекретаря Путіна, таких переговорів не буває.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на спікера Кремля Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Важко собі уявити взагалі публічні переговори... Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі".

Деталі: Він також вкотре заявив, що нібито українська сторона не хоче ніяких переговорів.

За словами прессекретаря Путіна, "спеціальна військова операція триває, і її цілі мають бути досягнуті".

Передісторія:

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країни щодо переговорів з Росією, однак подібні питання мають обговорюватися публічно.
  • За його словами, РФ веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно. 
  • Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.
  • Після цього глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який постійно називав президента України Володимира Зеленського "маріонеткою Заходу", образився, що Зеленський вже нібито не слухає своїх "господарів".

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Теми: РосіяпереговориУкраїна
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