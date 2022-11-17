У Кремлі кажуть, що не зрозуміли, що таке публічні переговори

У Кремлі не зрозуміли пропозицію президента України Володимира Зеленського про "публічні переговори", за словами прессекретаря Путіна, таких переговорів не буває.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на спікера Кремля Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Важко собі уявити взагалі публічні переговори... Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі".

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Деталі: Він також вкотре заявив, що нібито українська сторона не хоче ніяких переговорів.

За словами прессекретаря Путіна, "спеціальна військова операція триває, і її цілі мають бути досягнуті".

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