У Кремлі кажуть, що не зрозуміли, що таке публічні переговори

У Кремлі не зрозуміли пропозицію президента України Володимира Зеленського про "публічні переговори", за словами прессекретаря Путіна, таких переговорів не буває.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на спікера Кремля Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Важко собі уявити взагалі публічні переговори... Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі".

Деталі: Він також вкотре заявив, що нібито українська сторона не хоче ніяких переговорів.

За словами прессекретаря Путіна, "спеціальна військова операція триває, і її цілі мають бути досягнуті".

Передісторія:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країни щодо переговорів з Росією, однак подібні питання мають обговорюватися публічно.

За його словами, РФ веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Після цього глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який постійно називав президента України Володимира Зеленського "маріонеткою Заходу", образився, що Зеленський вже нібито не слухає своїх "господарів".