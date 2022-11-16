Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів про сигнали від інших країн щодо переговорів з РФ

Катерина ТищенкоСереда, 16 листопада 2022, 20:13
Зеленський розповів про сигнали від інших країн щодо переговорів з РФ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ 16 ЛИСТОПАДА, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країни щодо переговорів з Росією, однак подібні питання мають обговорюватися публічно.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі ЗМІ у середу, повідомляє сайт президента

Деталі: Президент зазначив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країн щодо можливих переговорів з російською стороною.

Реклама:

Як наголосив Зеленський, РФ веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно.

Він зазначив: щоб у світових лідерів не було жодних питань стосовно готовності України до переговорів, він на саміті "Групи двадцяти" виступив із пропозиціями, спрямованими на досягнення миру в нашій країні.

"Я вважаю, що це формула миру для всього світу. Тому що кожна держава може знайти там своє місце й бути лідером у тій чи іншій ініціативі – у подоланні складнощів того чи іншого пункту із цих десяти", – сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Він наголосив, що після нещодавніх перемог України низка держав світу зрозуміла міфічність розповідей про міць російської армії.

Президент також зауважив, що його не цікавить майбутнє Росії, бо це не пріоритет для України.

"Ми маємо займатися своєю державою. Ми повинні зробити так, щоб наші сусіди не спробували атакувати нас знову. І це наше завдання, ми повинні його виконувати", – підкреслив Зеленський.

Що передувало: Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Передісторія:

Теми: Зеленськийпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: