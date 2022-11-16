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Зеленський розповів про сигнали від інших країн щодо переговорів з РФ

Катерина ТищенкоСереда, 16 листопада 2022, 21:13
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ 16 ЛИСТОПАДА, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країни щодо переговорів з Росією, однак подібні питання мають обговорюватися публічно.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі ЗМІ у середу, повідомляє сайт президента

Деталі: Президент зазначив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країн щодо можливих переговорів з російською стороною.

Як наголосив Зеленський, РФ веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно.

Він зазначив: щоб у світових лідерів не було жодних питань стосовно готовності України до переговорів, він на саміті "Групи двадцяти" виступив із пропозиціями, спрямованими на досягнення миру в нашій країні.

"Я вважаю, що це формула миру для всього світу. Тому що кожна держава може знайти там своє місце й бути лідером у тій чи іншій ініціативі – у подоланні складнощів того чи іншого пункту із цих десяти", – сказав президент.

Він наголосив, що після нещодавніх перемог України низка держав світу зрозуміла міфічність розповідей про міць російської армії.

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Президент також зауважив, що його не цікавить майбутнє Росії, бо це не пріоритет для України.

"Ми маємо займатися своєю державою. Ми повинні зробити так, щоб наші сусіди не спробували атакувати нас знову. І це наше завдання, ми повинні його виконувати", – підкреслив Зеленський.

Що передувало: Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Передісторія:

Теми: Зеленськийпереговори
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