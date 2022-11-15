Лавров образився, що Зеленський не слухає порад Заходу

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який постійно називав президента України Володимира Зеленського "маріонеткою Заходу", цього разу образився, що Зеленський вже нібито не слухає своїх "господарів".

Джерело: пресконференція Лаврова 15 листопада

Пряма мова Лаврова: "Щодо сигналів Зеленському з боку Заходу. Чутки ширяться, що американська адміністрація говорить Зеленському, щоб він був поступливішим. З виступу Зеленського на засіданні G20 я виніс один висновок, що жодних порад Заходу (щодо переговорів з Росією – ред.) він поки що не слухає. Не буду перераховувати всього, що він сказав – але була войовнича риторика, русофобська, агресивна".

Деталі: Лавров образився, що Зеленський виступав у записі цілих 20 хвилин – тоді як іншим учасникам саміту давали не більше 3 хвилин – і "перебити його було неможливо, а вимикати запис, ймовірно, не захотіли".

Він також звернув увагу на фразу Зеленського, яка нібито "найкраще характеризує зміст" його промови – вона була про те, що "висадка союзників у Нормандії 1944 року стала переломним моментом у Другій світовій війні". Лавров сказав, що журналісти висновки можуть зробити самі.

При цьому представник країни-агресора вкотре заявив, що "ЄС і НАТО давно є гібридними учасниками гібридної війни в Україні".

Він також додав, що Росія нібито "багаторазово вустами президента підтверджувала, що не відмовляється від переговорів", а відмовляється нібито Україна, яка навіть законодавчо закріпила, що не буде вести переговори з російським диктатором Путіним.

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Глава російського МЗС традиційно пригрозив, що "чим довше (Україна – ред.) відмовлятиметься, тим важче буде домовитися".

Умови України для переговорів він назвав "свідомо нереалістичними і неадекватними в цій ситуації".

Лавров зазначив, що обговорив цю тему "під час короткого контакту" на полях "двадцятки" з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За словами представника РФ, Макрон "підтвердив свою налаштованість на продовження контактів із Путіним із метою пошуку якихось домовленостей, які дадуть змогу врегулювати всю ситуацію".

Що було раніше: Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

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