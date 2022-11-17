В Кремле говорят, что не поняли, что такое публичные переговоры

В Кремле не поняли предложение президента Украины Владимира Зеленского о "публичных переговорах", по словам пресс-секретаря Путина, таких переговоров не бывает.

Источник: российское пропагандистке издание "РИА Новости" со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени".

Детали: Он также в который раз заявил, что якобы украинская сторона не хочет никаких переговоров.

По словам пресс-секретаря Путина, "специальная военная операция продолжается, и её цели должны быть достигнуты".

Предыстория:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получал определенные сигналы от лидеров других страны относительно переговоров с Россией, однако подобные вопросы должны обсуждаться публично.

По его словам, РФ ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны происходить публично, а не кулуарно.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

После этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который постоянно называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Запада", обиделся, что Зеленский уже якобы не слушает своих "хозяев".