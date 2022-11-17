В Кремле говорят, что не поняли, что такое публичные переговоры

В Кремле не поняли предложение президента Украины Владимира Зеленского о "публичных переговорах", по словам пресс-секретаря Путина, таких переговоров не бывает.

Источник: российское пропагандистке издание "РИА Новости" со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени".

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Детали: Он также в который раз заявил, что якобы украинская сторона не хочет никаких переговоров.

По словам пресс-секретаря Путина, "специальная военная операция продолжается, и её цели должны быть достигнуты".

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