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В Кремле говорят, что не поняли, что такое публичные переговоры

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 13:31
В Кремле говорят, что не поняли, что такое публичные переговоры
Дмитрий Песков. Фото ""РИА Новости"

В Кремле не поняли предложение президента Украины Владимира Зеленского о "публичных переговорах", по словам пресс-секретаря Путина, таких переговоров не бывает.

Источник: российское пропагандистке издание "РИА Новости" со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени".

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Детали: Он также в который раз заявил, что якобы украинская сторона не хочет никаких переговоров.

По словам пресс-секретаря Путина, "специальная военная операция продолжается, и её цели должны быть достигнуты".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получал определенные сигналы от лидеров других страны относительно переговоров с Россией, однако подобные вопросы должны обсуждаться публично.
  • По его словам, РФ ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны происходить публично, а не кулуарно.
  • Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.
  • После этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который постоянно называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Запада", обиделся, что Зеленский уже якобы не слушает своих "хозяев".

Темы: РосcияпереговорыУкраина
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