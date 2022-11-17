Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий

Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у збитті літака Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка, але виправдав Олега Пулатова.

Про це заявив суддя Гендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду, у судовому комплексі Схіпхола, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Суд, зокрема, встановив, що Дубинський та Харченко функціонально були причетні до постачання з Росії ЗРК "Бук" для запуску ракети, а також до його евакуації. Перед цим суд підтвердив українську версію причин катастрофи MH17, зазначивши, утім, що основною ціллю мали бути українські військові літаки.

Реклама:

"Харченко прозвітував перед Дубінським про використання ЗРК і потім виконав вказівку про вивезення", - заявив суддя, наголосивши, що обвинувачувані знали, що запуск ракети призведе до смерті людей.

Суд також вважає, що намір збивати військові, а не цивільні літаки, не зменшує вину обвинувачуваних. "Обвинувачувані, що не є комбатантами, не мали право здійснювати обстріл також військового літака".

Рівень співучасті Ігоря Гіркіна є іншим, але його суд також визнав винним. Так, суддя постановив, що Гіркін не давав розпорядження про збиття літака: "Гіркін відповідав за збиття українських літаків та гелікоптерів. Однак з перехоплених переговорів виходить, що Гіркін не знав, що була випущена ракета "Бук", до її запуску. Через це ми не можемо говорити, що він був класичним співучасником".

ВІДЕО ДНЯ

Утім, його як керівника співучасть у вбивстві 298 пасажирів та членів екіпажу рейсу MH17 суд вважає доведеним. "Немає доказів того, що Гіркін до 17 липня знав, що буде застосована ракета "Бук", та можна припустити, що він уявляв, що будуть людські жертви", - наголосив суддя.

"Вони винні 298 разів", - наголосив Гендрік Стейнхаус.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". "Немає доказів того, що Пулатов додав внесок у виконання завдання, яке дав Дубінському і Пулатову... Стосовно підозрюваного Пулатова суд вирішив, що не було функціональної прив’язки до цієї справи", - заявив суддя.

"На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність", - заявив він, додавши, що суд відхилив прохання прокуратури про арешт цього фігуранта справи.

Раніше Гаазький суд визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Детально про рішення Гаазького суду та його наслідки читайте у статті Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

Також "Європейська правда веде відеотрансляцію засідання суду у Гаазі, де триває оголошення вироку.