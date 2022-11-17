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Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 15:39
Суд в Гааге: Гиркин виновен в убийстве 298 раз, один из обвиняемых оправдан

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, признал виновными в сбитии самолета Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко, но оправдал Олега Пулатова.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда в судебном комплексе Схипхола, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Суд, в частности, установил, что Дубинский и Харченко функционально были причастны к поставке из России ЗРК "Бук" для запуска ракеты, а также к его эвакуации. Перед этим суд подтвердил украинскую версию причин катастрофы MH17, отметив, впрочем, что основной целью должны были быть украинские военные самолеты.

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"Харченко отчитался перед Дубинским об использовании ЗРК и затем выполнил указание о вывозе", - заявил судья, подчеркнув, что обвиняемые знали, что запуск ракеты приведет к смерти людей.

Темы: MH17
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