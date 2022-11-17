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Гіркіну, Дубінському і Харченку присудили довічне ув’язнення у суді про збиття MH17

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 17:08

Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка та доручив забезпечити їхній арешт.

Про це заявив суддя Гендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду у судовому комплексі Схіпхола, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Раніше суд заявив, що Ігор Гіркін та двоє його підлеглих "винні у вбивстві 298 разів", оскільки чудово знали, що завезений ними до України комплекс "Бук" призведе до загибелі людей – байдуже, чи йдеться про військових, чи про цивільних.

У рішенні суду, яке опублікують згодом, буде 16 цитат родичів загиблих з їхніх виступів на судових засіданнях, розповів суддя Стейнхаус. Він також наголосив, що багато загиблих були молодими людьми, і підсудні причетні до того, що їхнє життя обірвалося без жодної причини, "найжахливішим чином".

У багатьох родичів розвився синдром утрати, що не минає, додав суддя.

Зважаючи на тяжкість злочину і необхідність того, щоби родичі відчули встановлення справедливості, суд вирішив "засудити Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув’язнення". Також Троє засуджених за збиття MH17 повинні виплатити 16 млн євро компенсацій.

Як повідомлялося, четвертого підозрюваного, Олега Пулатова, суд виправдав за браком доказів.

ВІДЕО ДНЯ

Жоден з обвинувачуваних не був присутній на засіданні. Це означає, що прокуратура має право оголосити їх у міжнародний розшук.

Детально про рішення Гаазького суду та його наслідки читайте у статті Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

"Європейська правда" вела відеотрансляцію засідання суду у Гаазі під час оголошення вироку.

Теми: MH17
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