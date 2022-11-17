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Гиркину, Дубинскому и Харченко присудили пожизненное заключение в суде о сбитии MH17

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 17:08

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко и поручил обеспечить их арест.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда в судебном комплексе Схипхола, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ранее суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз", поскольку прекрасно знали, что завезенный ими в Украину комплекс "Бук" приведет к гибели людей - неважно, идет ли речь о военных или о гражданских.

В решении суда, которое обнародуют позже, опубликуют 16 цитат родственников погибших из их выступлений на судебных заседаниях, рассказал судья Стейнхаус. Он также подчеркнул, что многие погибшие были молодыми людьми, и подсудимые причастны к тому, что их жизнь оборвалась без всякой причины, "самым ужасным образом".

У многих родственников развился синдром непреходящей утраты, добавил судья.

Учитывая тяжесть преступления и необходимость того, чтобы родственники почувствовали установление справедливости, суд решил "приговорить Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению". Также трое осужденных за сбитие MH17 должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

Как сообщалось, четвертого подозреваемого, Олега Пулатова, суд оправдал за недостатком доказательств.

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Ни один из обвиняемых не присутствовал на заседании. Это означает, что прокуратура имеет право объявить их в международный розыск.

Подробно о решении Гаагского суда и его последствиях читайте в статье Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ.

Также "Европейская правда" ведет видеотрансляцию заседания суда в Гааге, где продолжается оглашение приговора.

Темы: MH17
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