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Зеленський про вирок у справі MH17: Важливе рішення, але на лаві підсудних мають опинитися замовники

Четвер, 17 листопада 2022, 16:39
Зеленський про вирок у справі MH17: Важливе рішення, але на лаві підсудних мають опинитися замовники
Володимир Зеленський, фото ОПУ

Володимир Зеленський назвав важливим рішенням вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера MH17 та закликав світову спільноту притягнути до відповідальності замовників злочину.  

Джерело: президент України Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим".

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Що цьому передувало:

  • Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у збитті літака Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.
  • Всіх трьох обвинувачених суд заочно засудив до довічного ув’язнення та доручив забезпечити їхній арешт.

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Теми: ЗеленськийMH17Гаазький трибуналГіркін
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