Зеленський про вирок у справі MH17: Важливе рішення, але на лаві підсудних мають опинитися замовники

Володимир Зеленський назвав важливим рішенням вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера MH17 та закликав світову спільноту притягнути до відповідальності замовників злочину.

Джерело: президент України Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим".

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті #MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим. November 17, 2022

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