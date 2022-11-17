Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о приговоре по делу MH17: Важное решение, но на скамье подсудимых должны оказаться заказчики

Четверг, 17 ноября 2022, 16:39
Зеленский о приговоре по делу MH17: Важное решение, но на скамье подсудимых должны оказаться заказчики
Владимир Зеленский, фото ОПУ

Владимир Зеленский назвал важным решением приговор суда Гааги по делу о сбитии авиалайнера MH17 и призвал мировое сообщество привлечь к ответственности заказчиков преступления. 

Источник: президент Украины Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбивании MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным".

Реклама:

Что этому предшествовало:

  • Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, признал виновными в сбивании самолета Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
  • Всех трех обвиняемых суд заочно приговорил к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийMH17Гаагский трибуналГиркин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: