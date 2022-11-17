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Зеленский о приговоре по делу MH17: Важное решение, но на скамье подсудимых должны оказаться заказчики

Четверг, 17 ноября 2022, 17:39
Владимир Зеленский, фото ОПУ

Владимир Зеленский назвал важным решением приговор суда Гааги по делу о сбитии авиалайнера MH17 и призвал мировое сообщество привлечь к ответственности заказчиков преступления. 

Источник: президент Украины Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбивании MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным".

Что этому предшествовало:

  • Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, признал виновными в сбивании самолета Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
  • Всех трех обвиняемых суд заочно приговорил к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест.

Темы: ЗеленскийMH17Гаагский трибуналГиркин
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