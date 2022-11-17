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Жорстокість катувань на Херсонщині вразила омбудсмена: людей били струмом

"Українська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 20:14
дмитро лубінець, фото з його сторінки Фейсбук

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вражений масштабами катувань, які російські загарбники застосовували до мирних мешканців у Херсонській області.

Джерело: Лубінець в етері телемарафону, передає "Укрінформ"

Деталі: За його словами, в Херсоні уже виявлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей. Є підтверджені факти, що після катувань жертв убивали.

Омбудсмен заявив, що у цих катівнях перебували як проукраїнськи налаштовані громадяни, так і люди зі статками, яким пропонували звільнення в обмін на гроші.

Лубінець висловив думку, що російські катівні будуть знайдені і в інших населених пунктах.

Пряма мова: "Таких масштабів я ще не бачив. А я відвідував особисто всі катівні у різних областях України. Цей масштаб просто жахливий... Таке враження, що російські військові отримують від цього якесь задоволення, коли вбивають та піддають тортурам наших громадян…

Я навіть сьогодні спілкувався з хлопцем, якого тримали 45 днів у одному місці і катували. У цей час він бачив, як разом із ним десятки людей зазнавали тортур. Їх били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки, і все це відбувалося на камеру, тобто росіяни все це фільмували".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Раніше стало відомо, що на звільненій території Херсонщини виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.
  • Зокрема, під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців.

Теми: Херсонська областьокупаціяжертвиомбудсмен
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