СБУ виявила в Херсоні катівню, де росіяни знущалися над патріотами

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За інформацією СБУ, у цій катівні допитували та жорстоко катували місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з росіянами. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

Дослівно: "Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності".

Що цьому передувало: