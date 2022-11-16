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СБУ виявила в Херсоні катівню, де росіяни знущалися над патріотами

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 17:12
СБУ виявила в Херсоні катівню, де росіяни знущалися над патріотами
Катівня росіян в Херсоні, пресслужба СБУ

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців. 

Джерело: пресслужба Служби безпеки України 

Деталі: За інформацією СБУ, у цій катівні допитували та жорстоко катували місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з росіянами. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

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Дослівно: "Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності".

 
 
 
 
 

Що цьому передувало: 

  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
  • Влада закликає жителів звільненої території області евакуюватися.
  • 13 листопада в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що виявили катівні окупантів на Херсонщині.

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Теми: СБУХерсонокупація
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