СБУ виявила в Херсоні катівню, де росіяни знущалися над патріотами

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За інформацією СБУ, у цій катівні допитували та жорстоко катували місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з росіянами. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

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Дослівно: "Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності".

Що цьому передувало:

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ.

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Влада закликає жителів звільненої території області евакуюватися.

13 листопада в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що виявили катівні окупантів на Херсонщині.