Жестокость пыток на Херсонщине поразила омбудсмена: людей били током

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поражен масштабами пыток, которые российские захватчики применяли к мирным жителям в Херсонской области.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона, передает "Укринформ"

Детали: По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточные, где подвергали пыткам десятки людей. Есть подтвержденные факты, что после пыток жертв убивали.

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Омбудсмен сообщил, что в этих застенках находились как проукраински настроенные граждане, так и люди с достатком, которым предлагали освобождение в обмен на деньги.

Лубинец выразил мнение, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.

Прямая речь: "Таких масштабов я еще не видел. А я посещал лично все застенки в разных областях Украины. Этот масштаб просто ужасный... Такое впечатление, что российские военные получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан...

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Я даже сегодня общался с парнем, которого держали 45 дней в одном месте и пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали".

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