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Жестокость пыток на Херсонщине поразила омбудсмена: людей били током

"Украинская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 19:14
Жестокость пыток на Херсонщине поразила омбудсмена: людей били током
дмитрий лубинец, фото с его страницы Фейсбук

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поражен масштабами пыток, которые российские захватчики применяли к мирным жителям в Херсонской области.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона, передает "Укринформ"

Детали: По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточные, где подвергали пыткам десятки людей. Есть подтвержденные факты, что после пыток жертв убивали.

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Омбудсмен сообщил, что в этих застенках находились как проукраински настроенные граждане, так и люди с достатком, которым предлагали освобождение в обмен на деньги.

Лубинец выразил мнение, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.

Прямая речь: "Таких масштабов я еще не видел. А я посещал лично все застенки в разных областях Украины. Этот масштаб просто ужасный... Такое впечатление, что российские военные получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан...

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Я даже сегодня общался с парнем, которого держали 45 дней в одном месте и пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали".

Что предшествовало:

  • Ранее стало известно, что на освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.
  • В частности, во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.

Темы: Херсонская областьоккупацияжертвыомбудсмен
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