Жестокость пыток на Херсонщине поразила омбудсмена: людей били током
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поражен масштабами пыток, которые российские захватчики применяли к мирным жителям в Херсонской области.
Источник: Лубинец в эфире телемарафона, передает "Укринформ"
Детали: По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточные, где подвергали пыткам десятки людей. Есть подтвержденные факты, что после пыток жертв убивали.
Омбудсмен сообщил, что в этих застенках находились как проукраински настроенные граждане, так и люди с достатком, которым предлагали освобождение в обмен на деньги.
Лубинец выразил мнение, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.
Прямая речь: "Таких масштабов я еще не видел. А я посещал лично все застенки в разных областях Украины. Этот масштаб просто ужасный... Такое впечатление, что российские военные получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан...
Я даже сегодня общался с парнем, которого держали 45 дней в одном месте и пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали".
Что предшествовало:
- Ранее стало известно, что на освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.
- В частности, во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.