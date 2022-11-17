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США про вирок у справі MH17: вагомий крок, але попереду ще багато роботи

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 21:23

Сполучені Штати привітали сьогоднішнє рішення Окружного суду Гааги у справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, рішення Окружного суду Гааги є важливим моментом у триваючих зусиллях, спрямованих на забезпечення правосуддя для 298 осіб, які втратили життя 17 липня 2014 року.

Він зазначив, що сьогоднішнє рішення є результатом тривалої роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли представники влади Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, і відображає тверду відданість Нідерландів встановленню істини та притягненню винних до відповідальності у цій справі.

"Хоча це є вагомим кроком на шляху до правосуддя, попереду ще багато роботи, щоб виконати вимогу Ради Безпеки ООН, викладену в резолюції 2166, про те, що "винні... мають бути притягнуті до відповідальності" – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". 

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Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Читайте також: Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

Дивіться свіжий блог ЄвроПравди з Нідерландів: Перше рішення Гааги: винний не лише Гіркін. Деталі рішення суду про збитий Boeing MH17.

Теми: СШАMH17
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