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США про вирок у справі MH17: вагомий крок, але попереду ще багато роботи

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 20:23

Сполучені Штати привітали сьогоднішнє рішення Окружного суду Гааги у справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, рішення Окружного суду Гааги є важливим моментом у триваючих зусиллях, спрямованих на забезпечення правосуддя для 298 осіб, які втратили життя 17 липня 2014 року.

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Він зазначив, що сьогоднішнє рішення є результатом тривалої роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли представники влади Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, і відображає тверду відданість Нідерландів встановленню істини та притягненню винних до відповідальності у цій справі.

"Хоча це є вагомим кроком на шляху до правосуддя, попереду ще багато роботи, щоб виконати вимогу Ради Безпеки ООН, викладену в резолюції 2166, про те, що "винні... мають бути притягнуті до відповідальності" – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

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Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". 

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Читайте також: Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

Дивіться свіжий блог ЄвроПравди з Нідерландів: Перше рішення Гааги: винний не лише Гіркін. Деталі рішення суду про збитий Boeing MH17.

Теми: СШАMH17
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