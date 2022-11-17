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США о приговоре по делу MH17: весомый шаг, но впереди еще много работы

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 20:23

Соединенные Штаты приветствовали сегодняшнее решение Окружного суда Гааги по делу о сбивании рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. 

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, решение Окружного суда Гааги является важным моментом в продолжающихся усилиях, направленных на обеспечение правосудия для 298 человек, которые потеряли жизнь 17 июля 2014 года.

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Он отметил, что сегодняшнее решение является результатом длительной работы Совместной следственной группы, в состав которой вошли представители власти Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, и отражает твердую приверженность Нидерландов установлению истины и привлечению виновных к ответственности по этому делу.

"Хотя это является весомым шагом на пути к правосудию, впереди еще много работы, чтобы выполнить требование Совета Безопасности ООН, изложенное в резолюции 2166, о том, что "виновные... должны быть привлечены к ответственности", - отметил Блинкен.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

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Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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Темы: СШАMH17
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