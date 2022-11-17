США о приговоре по делу MH17: весомый шаг, но впереди еще много работы

Соединенные Штаты приветствовали сегодняшнее решение Окружного суда Гааги по делу о сбивании рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, решение Окружного суда Гааги является важным моментом в продолжающихся усилиях, направленных на обеспечение правосудия для 298 человек, которые потеряли жизнь 17 июля 2014 года.

Он отметил, что сегодняшнее решение является результатом длительной работы Совместной следственной группы, в состав которой вошли представители власти Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, и отражает твердую приверженность Нидерландов установлению истины и привлечению виновных к ответственности по этому делу.

"Хотя это является весомым шагом на пути к правосудию, впереди еще много работы, чтобы выполнить требование Совета Безопасности ООН, изложенное в резолюции 2166, о том, что "виновные... должны быть привлечены к ответственности", - отметил Блинкен.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

ВИДЕО ДНЯ

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Читайте также: Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ.