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Зеленський про вирок MH17: це основа, щоб засудити винних вищого рівня

Альона Мазуренко Четвер, 17 листопада 2022, 22:39

Президент Володимир Зеленський вважає, що вирок росіянам щодо MH17 це основа, щоб засудити винних вищого рівня.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Дослівно: "Дуже важливе рішення ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський "Боїнг" у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали довічний термін. І обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання.

Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня.

Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року".

Деталі: За його словами, коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири та політичний "дах" отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, – це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру.

Зеленський вважає, що Україна має всі можливості, щоб це забезпечити: "Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь".

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Що цьому передувало:

  • Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у збитті літака Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.
  • Всіх трьох обвинувачених суд заочно засудив до довічного ув’язнення та доручив забезпечити їхній арешт.

Теми: ЗеленськийMH17
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