Зеленський про вирок MH17: це основа, щоб засудити винних вищого рівня

Президент Володимир Зеленський вважає, що вирок росіянам щодо MH17 це основа, щоб засудити винних вищого рівня.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Дослівно: "Дуже важливе рішення ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський "Боїнг" у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали довічний термін. І обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання.

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Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня.

Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року".

Деталі: За його словами, коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири та політичний "дах" отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, – це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру.

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Зеленський вважає, що Україна має всі можливості, щоб це забезпечити: "Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь".

Що цьому передувало: